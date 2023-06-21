Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek BAE'ye ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BAE'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı'ndan edinilen bilgiye göre, Yılmaz ve Şimşek BAE'ye bir günlük çalışma ziyaretinde bulunmak üzere akşam saatlerinde Ankara'dan BAE'ye hareket etti.