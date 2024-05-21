Üye Girişi
Haberler

Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze törenine katılacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için düzenlenecek cenaze törenine katılmak üzere yarın İran'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için yarın İran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Alınan bilgiye göre Yılmaz ve Fidan, İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için düzenlenecek cenaze merasimine katılmak üzere yarın İran'a gidecek.

Kaynak: AA / Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İbrahim Reisi Hakan Fidan İran Diplomasi Politika Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title