Cevdet Yılmaz: Ülkemiz adına daha nitelikli bir muhalefetin olması gerekiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması' programına katıldı. Yılmaz yaptığı konuşmada, "Biz inanın rekabet açısından bu muhalefetten şikayetçi değiliz. Açık konuşalım, yani bir şikayetimiz yok. Ama ülkemiz adına daha nitelikli daha güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini de düşünüyoruz" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması' programına katıldı. Yılmaz yaptığı konuşmada, "Biz inanın rekabet açısından bu muhalefetten şikayetçi değiliz. Açık konuşalım, yani bir şikayetimiz yok. Ama ülkemiz adına daha nitelikli daha güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini de düşünüyoruz" dedi.

Ümraniye Belediyesinin organize ettiği "Doğu ve Güneydoğu Hemşeri Buluşması' programına katılan Cevdet Yılmaz, "Ama hala ana muhalefet genel başkanı çıkıp da ben halkın özgür iradesiyle ortaya koyduğu bu sonuca saygı duyuyorum. Kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum diyemedi maalesef. Bu da halkın vicdanına havale edeceğimiz bir tutumdur. Hiç doğru bir yaklaşım değildir. Kazananı tebrik eden kazanır. Demokratik olarak kazananı tebrik etmek size kazandırır, kaybettirmez. Ama bunu bile maalesef idrak edemiyorlar. Bu 2 seçim arasında depremzede vatandaşlarımızı suçlamışlardı. Şimdi de köylü vatandaşlarımızı suçlamaya başladılar. Onlar ne derse desin. Depremzede vatandaşımız da başımızın tacı, köylü vatandaşımız da başımızın tacı, şehirli vatandaşımız da başımızın tacı. Bizim sadece küçük bir tavsiyemiz olabilir. Muhalefete danışmanlık yapmak durumunda değiliz ama bizi bu duruma da düşürüyorlar maalesef. Başarılı olmak istiyorlarsa topu başka yerlere atmak yerine aynaya dönüp kendilerine baksınlar. Kendilerine baksınlar. Eksiklerini sorgulasınlar. Bizim zihniyetimiz böyledir değerli kardeşlerim. Ben yıllardır bu hareketin içindeyim. Bu partinin içindeyim. Başarılı olalım olmayalım şu oy oranını alalım veya başkasını alalım. Biz her seçim sonucu oturup muhasebe yaparız. Başarılı olsak dahi niye daha fazla başarılı olmadık diye sorarız. Kendimizi sorgularız. Politikalarımızı sorgularız. Vatandaşımız bize ne mesaj verdi diye kendimize sorarız. Keşke ana muhalefet de aynısını yapabilse. Biz inanın rekabet açısından bu muhalefetten şikayetçi değiliz. Açık konuşalım, bir şikayetimiz yok. Ama ülkemiz adına daha nitelikli daha güçlü bir muhalefetin olması gerektiğini de düşünüyoruz" diye konuştu.

"ESKİSİNDEN DE DAHA İYİ BİR NOKTAYA BU ŞEHİRLERİMİZİ GETİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Deprem nedeniyle yıkılan bölgelerimizde mutlaka gereği neyse yapmaya devam edeceğiz. O konuda da Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada hakikaten, herkesi şaşırtan bir hızla bu çalışmalara liderlik yaptı. Şu anda birçok bölgemizde inşa çalışmaları başlamış durumda. İnşallah bir süre sonra göreceksiniz, eskisinden de daha iyi bir noktaya bu şehirlerimizi getireceğiz. Geçmişte Vanlı hemşerilerimiz vardı mı? Burada bilmiyorum ama, Van depreminden sonra nöbetçi bakan olarak ben Van'da görev yapmıştım Erciş'te. Gerçekten o dönem bir umutsuzluk hali vardı. Sanki depremden sonra artık kimse geri gelmez. Eski Van oluşmaz diye bir anlayış vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada, Van deprem öncesine göre 200 bin nüfusu artmış bir ilimiz artık. Eskisinden de daha büyük bir hale geldi. Ben hatırlıyorum, o yıl sonunda toplam ne kadar ödenek var diye Cumhurbaşkanımız o zaman başbakan sordu ve kalan tüm ödeneğimizi Van'a gönderdik. Türkiye'nin bütçesinde o yıl kalan tüm ödeneği Van'ın inşası için Van'a gönderdik. ve yeniden bir Van inşa edildi. Aynı anlayışla inşallah bu deprem bölgelerimizin yaralarını saracağız. Çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki bazı sorunlar bir günde hallolmuyor. Tabii ki bazı sorunları belli bir sabırla planla programla ele almamız gerekiyor. Orada da sizlerin sabrını, desteğini bekliyoruz. Yeni bir hükümetimiz var, güçlü bir hükümetimiz var. Planlı ve programlı bir şekilde, adım adım, belli yol haritaları oluşturarak bütün bu meselelerle ilgileneceğiz. Bir taraftan bu enflasyon sorununu aşmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

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