Cevdet Yılmaz: Türkiye, küresel ölçekte yapıcı ve belirleyici bir aktör haline geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz diplomatik girişimlerle Türkiye, küresel ölçekte yapıcı ve belirleyici bir aktör haline gelmiştir. Önümüzdeki yıl ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ile birlikte COP31'e ev sahipliği yapacak olmamız, Türkiye'nin uluslararası iş birliğine ve küresel yönetişime sunduğu katkıyı daha da güçlendirecektir" dedi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) başkanlığı ve ev sahipliğinin üstlenilmesine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Uzun süredir sürdürdüğümüz yoğun diplomatik müzakerelerin sonucunda, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin en üst karar organı olan Taraflar Konferansı'nın (COP) 31'inci dönem başkanlığı ve ev sahipliğini üstlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Bu önemli ev sahipliği kararı, Türkiye'nin uluslararası platformlardaki yükselen ağırlığının ve çok taraflı süreçleri başarıyla yönetme kapasitesinin güçlü bir teyididir" dedi.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ORTAK BİR SINAMADIR'

Yılmaz, "İklim değişikliği, artık yalnızca çevresel bir mesele değil; sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden küresel ekonomik istikrara kadar pek çok alanda kazanımları tehdit eden ortak bir sınamadır. Avustralya ile yakın iş birliği içinde yürüteceğimiz COP31 Başkanlığımız döneminde; kuzey ile güney arasında köprü kuran, adil, hakkaniyetli, kapsayıcı, tüm tarafların görüşünü dikkate alan ve tam şeffaflıkla ilerleyen bir süreç yürütmeyi amaçlıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm çalışmalarımızı kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik. Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar sayesinde, bu alanın toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 60'ın üzerine çıkarmış bulunuyoruz. Bu yıl yasalaştırdığımız İklim Kanunu ile dönüşüm sürecimizi daha da hızlandırırken; enerji verimliliği, temiz ulaşım, döngüsel ekonomi ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde başarılı bir şekilde yürüttüğümüz Sıfır Atık gibi pek çok alanda somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz diplomatik girişimlerle Türkiye, küresel ölçekte yapıcı ve belirleyici bir aktör haline gelmiştir. Önümüzdeki yıl ülkemizde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi ile birlikte COP31'e ev sahipliği yapacak olmamız, Türkiye'nin uluslararası iş birliğine ve küresel yönetişime sunduğu katkıyı daha da güçlendirecektir. COP31 Başkanlığı ve ev sahipliğimizin; küresel iklim müzakerelerine yeni bir ivme kazandıran, ülkeler arası dayanışmayı güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine somut katkılar sunan hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

