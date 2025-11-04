Haberler

Cevdet Yılmaz: Türkiye Ekonomisi İstikrarlı ve Sürdürülebilir Büyümeye Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekim ayı dış ticaret verilerini değerlendirerek, Türkiye ekonomisindeki mal ve hizmet ihracatındaki olumlu gelişmelerin, ülkede dengeli ve dirençli bir büyüme sağladığını açıkladı. Yılmaz, bu güçlü performansın, yatırımcı güvenini artırdığını ve Türkiye'nin küresel turizmdeki cazibesini bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mal ihracatındaki güçlü ivmelenmenin yanı sıra turizm ve hizmet ihracatındaki olumlu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dengeli, dirençli ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerlediğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Uyguladıkları politikalar sayesinde ekonomide öngörülebilirlik artarken, beklentilerin olumlu yönde şekillendiğini, azalan risk primiyle yatırımcı güveninin her geçen gün arttığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Mal ihracatındaki güçlü ivmelenmenin yanı sıra turizm ve hizmet ihracatındaki olumlu gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dengeli, dirençli ve sürdürülebilir büyüme patikasında ilerlediğini göstermektedir. İhracat odaklı üretim yapımız sayesinde ekim ayı ihracatımız yıllık yüzde 3,1 oranında artmış ve yıllıklandırılmış ihracat değerimiz ilk defa 270 milyar dolar seviyesini aşarak yeni bir rekora ulaşmıştır. Turizm gelirleri 2025 yılının 3'üncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla yıllıklandırılmış olarak 63,8 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Turizm gelirlerinde ve ziyaretçi sayısında Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu bu artış, Türkiye'nin küresel turizmdeki cazibesini bir kez daha teyit etmiştir.

Güçlü ihracat performansı ve turizm başta olmak üzere hizmet ihracatından elde edilen yüksek döviz gelirleri, fiyat baskılarını hafifleterek dezenflasyon hedefimizin gerçekleşmesine zemin hazırlamakta, rezerv artışına katkı sağlayarak, sürdürülebilir cari açık ve dış kırılganlıkların azaltılmasına katkı sunmaktadır. Bir yandan istikrarı ve güveni pekiştirirken, diğer yandan dengeli büyüme politikası ile hedeflerimize doğru adımlar atmaya devam edeceğiz."

