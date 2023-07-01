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Cevdet Yılmaz: Türkiye Denizlerdeki Egemenlik Haklarından Taviz Vermiyor

Cevdet Yılmaz: Türkiye Denizlerdeki Egemenlik Haklarından Taviz Vermiyor

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin artık denizlerdeki egemenlik haklarından ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyeceğini belirtti. Yılmaz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Türkiye'nin denizlerdeki hakimiyetinin daha da artacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, artık denizlerdeki egemenlik haklarından ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye bulunduğunu belirtti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Artık denizlerimizdeki egemenlik haklarımızdan ve Mavi Vatan anlayışından asla taviz vermeyen bir Türkiye var. Geçmişimizden aldığımız ilhamla Türkiye Yüzyılı denizlerdeki hakimiyetimizin daha da arttığı bir dönem olacak. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

Mavi Vatan 1 Temmuz Türkiye Politika Haberler

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