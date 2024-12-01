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Cevdet Yılmaz, Trafik Kazasında Yaralanan Ayşenur Gök'ü Ziyaret Etti

Cevdet Yılmaz, Trafik Kazasında Yaralanan Ayşenur Gök'ü Ziyaret Etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, trafik kazasında yaralanan AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Ekim'de Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ayşenur Gök ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldıktan sonra Gök'ü tedavisinin devam ettiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'ndeki ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cevdet Yılmaz, "Doktorlarından, durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini öğrendiğim Ayşenur kardeşimize ve şifa bekleyen tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz'a ziyaretinde, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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