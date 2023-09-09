Cevdet Yılmaz Trabzon'da ziyaretlerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Trabzon Valiliği'nde Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılanan Yılmaz, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına geçti.