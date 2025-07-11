Türkiye Yüzyılı'nda Terörsüz Türkiye Süreci

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı Vizyonu ve iç cepheyi güçlendirme vurgusu ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci yeni bir aşamaya geçmiştir. Milli değerleri, birliği ve ülkemizin medeniyet birikimini esas alan bu süreç, milletimiz nezdinde güçlü bir karşılık bulmuştur. Bugün kurucusunun çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan terör örgütünün silah bırakmaya başlamasıyla birlikte, büyük bir kararlılıkla sürdürdüğümüz Terörsüz Türkiye hedefimizde kritik bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Gazi Meclisimizde kurulması öngörülen Komisyon, farklı partilerin katkısı ile silah bırakma ve fesih sürecinin gerektirebileceği düzenlemeleri ele alacaktır" ifadelerini kullandı. Yılmaz, açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Bu gelişme, sadece bir güvenlik meselesinin çözümü değil; 86 milyon insanımızın tamamının huzur içinde yaşayacağı, çocuklarımızın umutla geleceğe bakacağı bir Türkiye idealinin tahkimidir. Bölgemizde yerli ve milli akılla sorun çözme kapasitesinin ortaya konması ve güvenin kalıcı biçimde tesis edilmesiyle birlikte, emperyalist tuzaklar da boşa düşürülmüş olacaktır. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla; başta ekonomik canlanma olmak üzere, sosyal kalkınma da hızlanacaktır. Terörün gündemden çıktığı bir ortamda, demokratik siyaset güçlenecek, demokrasimizin standartları yükselecektir. Bu vesileyle, milli birliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu tarihi sürecin başarıyla yürütülmesinde görev üstlenen tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimize, ilgili kurumlarımıza ve tüm yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemizin terör belasından kurtulmasını istemeyen odakların yapabileceği dezenformasyon ve provokasyonlara karşı uyanık bir şekilde, nihai hedefine ulaşıncaya kadar süreci hassasiyetle izlemeye ve ilerletmeye devam edeceğiz."