Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşik aşıldı'

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır. Terörsüz Türkiye hedefinde bugün önemli bir eşik daha aşılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla ivme kazanan 'Terörsüz Türkiye' hedefinde bugün önemli bir eşik daha aşılmıştır. Kurucusunun çağrısına uyarak kendisini feshetme kararı almış olan terör örgütünün silahlı unsurlarını ülkemizden ve sınır hattından uzaklaştırma kararı doğru yönde atılmış önemli adımlardır. Yakından izlediğimiz bu süreçte somut adımların devam etmesi ve olabilecek en kısa zamanda tüm unsurları ile terör örgütünün tasfiyesi temel beklentimizdir. Silahın ve terörün gölgesinin kalktığı bir ortamda demokratik siyaset güç kazanacak, ekonomik kalkınma ve sosyal refah ön plana çıkacaktır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge, ülkemizin ve komşularımızın huzuru ve refahı için şart olduğu gibi, iç cephemizi tahkim edecek, bölgemizde emperyalist tuzaklar kuranlara da güçlü bir cevap olacaktır. Birliğin, huzurun ve kardeşliğin pekiştirildiği bir ortamda, Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanacaktır. Milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizde geniş bir katılımla ve ortak akılla çalışmalarını sürdüren Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, terör örgütünün tasfiyesi sürecinde ihtiyaç duyulabilecek düzenlemelerin çerçevesini belirleyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Tarlasını sürerken patlamamış top mermisi buldu

Tarlasını sürerken karşılaştığı manzara şok etti
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri

Ekrem İmamoğlu'nun savcılık ifadesi başladı! İşte ilk sözleri
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
title