Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'daki polis noktasına yönelik saldırıyla ilgili olarak terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıklarının süreceğini duyurdu. Yılmaz, kahraman polisleri tebrik ederek, saldırıda yaralanan polisler için geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da polis noktasına yönelik saldırıya ilişkin, "Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislere yönelik silahlı saldırıda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Olaya anında müdahale eden kahraman polislerimizi tebrik ediyor, çatışmada hafif yaralanan iki polisimize Allah'tan şifa diliyorum. Adı ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, 'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedefimize bu tür menfur saldırıların gölge düşürmesine asla izin vermeyeceğiz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe
ABD Başkanı Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak

Donald Trump: İran medeniyeti bu gece yok olacak
İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz

Tutuklanan başkana sahip çıktı: Onunla gurur duyuyoruz
1 dakikada dünya rekoru kırdı

Adını tarihe yazdırdı!

İbrahim Tatlıses’in sağlık sorunu sonrası Avşar sözleri yeniden gündeme geldi

TATLISES'İN AVŞAR HAKKINDAKİ SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE
İsrail konsolosluğu önündeki çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu

Çatışmanın en kritik anı! Kahraman polis teröristi böyle vurdu
Siyasete kısa bir mola! Özgür Özel'in Amedspor için söyledikleri çok konuşulur

Siyasete kısa bir mola! Amedspor için söyledikleri çok konuşulur