Cevdet Yılmaz: Temel hedefimiz, enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek (2)

'İCARİ AÇIĞIN BIR KISMI ALTIN İTHALATINDAN ÖNEMLİ BİR KISMI DA ENERJİ İTHALATI KALEMLERİNDEN'TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.