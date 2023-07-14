Cevdet Yılmaz: Temel hedefimiz, enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyon oranlarını yeniden tek haneli seviyelere düşürmek, önümüzdeki süreçte makroekonomik anlamda temel hedefimiz olacaktır" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında, '2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek bütçe kanun teklifine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda sunum yaptı. Yılmaz, 2023 yılı bütçe hedef ve tahminlerini 2022 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünüm ve beklentiler çerçevesinde belirlediklerini hatırlatarak, "Ancak, küresel düzeyde sürmekte olan yükselen enflasyon, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, emtia fiyatlarındaki dalgalı seyir, Rusya-Ukrayna savaşı ve son olarak yaşadığımız deprem felaketi; makroekonomik görünüm ve varsayımlarda ciddi değişimlere yol açmıştır. Özellikle şubat ayında yaşadığımız asrın felaketi, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin izlerini silmek için ivedilikle başlattığımız çalışmalar, kamu harcamalarında önemli artışlara yol açmıştır. Depremin yol açtığı yıkımın maliyeti yaklaşık 104 milyar dolar olarak hesaplanmış bulunmaktadır. Bu gelişmeler gelir beklentilerimizi ve harcama büyüklüklerimizi etkilemiş, ihtiyaçlarımızı da değiştirmiştir. Bu çerçevede bütçemizdeki mevcut ödeneklerin dağılımını ve miktarını yeniden taksim etme ve dolayısıyla kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık oluşmaması amacıyla 2023 yılı bütçemizde revizyona gitme gerekliliği oluşmuştur. Ek bütçe teklifinde belirlenen ödeneklerle amacımız; depremden etkilenen illerimizi inşa ve ihya faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürmek, sosyal desteklerle engelli vatandaşlarımızdan yaşlılarımıza milletimizin ihtiyaçlarını gidermek, çiftçisinden esnafına ülkemize değer üreten tüm toplum kesimlerinin yanında olmak ve altyapı-üstyapı projeleriyle kalkınma adımlarımıza devam etmektir" dedi.

Yılmaz ayrıca, bu ek bütçeyle depremde hasar gören bölgelerin yeniden ihyasını, imarını ve depremin izlerinin silinmesini hedeflediklerini vurgulayarak, "Toplam ödenek ihtiyacı 1 trilyon 119,5 milyar lirasıdır. Bu tutarın 482,8 milyar lirası depremden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve kamu idarelerinin yapı stokunda oluşan zararların giderilmesi gibi amaçlarla toplam 527,3 milyar lirayı bulmaktadır. Daha önce mevcut ödeneklerden ödenek aktarmak suretiyle depreme yaptığımız harcamalar vardı onları da dahil ettiğimizde bu yıl sadece merkezi yönetim bütçesinde depremle ilgili harcamamız 762 milyar lirayı bulacaktır" diye konuştu.