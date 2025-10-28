Haberler

Cevdet Yılmaz, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı ile Görüşme Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu çerçevesinde Suudi Arabistan Yatırım Bakanı ile görüşerek ikili ekonomik ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Future Investment Initiative Forumu kapsamında, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih'i kabul etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ikili ve ekonomik ilişkiler, karşılıklı yatırımların artırılması ve Gazze'de ateşkesle başlayan yeni dönemin bölgesel yansımaları ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Hükümet, iş dünyası ve teknoloji alanlarından küresel liderleri bir araya getiren forum kapsamındaki verimli temaslarımızın yeni iş birliklerine vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakana forum kapsamındaki misafirperverlikleri ve ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik yapıcı katkıları için teşekkür ediyorum."

Görüşmede, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekili ve Türkiye-Suudi Arabistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Nureddin Nebati ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler de yer aldı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
