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Cevdet Yılmaz: Suriye için siyasi çözüm şart

Cevdet Yılmaz: Suriye için siyasi çözüm şart
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de istikrarın sağlanması ve siyasi çözümün oluşturulması gerektiğini vurguladı. Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve tüm Suriyeli grupların bir arada huzur içinde yaşaması için diplomatik çabaları sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomatik olarak da her türlü çabayı sarf ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde AK Parti Mamak 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Suriye'de yaşanan olaylara ilişkin konuşan Yılmaz, Suriye'de uzun zamandır bir istikrarsızlık olduğunu ve bunun Türkiye'ye yansımaları olduğunu belirtti. Türkiye olarak temennilerinin Suriye'ye huzurun gelmesi olduğunu söyleyen Yılmaz, "İstikrarın gelmesi ve hem Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz için hem Türkiye için çok daha olumlu bir ortamın oluşması bunun da yolu belli. Suriye'deki tüm kesimleri kucaklayan bir siyasi çözüm oluşturulması. İnancı ne olursa olsun, mezhebi meşrebi ne olursa olsun, etnik yapısı ne olursa olsun, Suriye'deki tüm kesimleri kapsayan bir çözüm oluşmadığı sürece Suriye'ye huzur gelmeyecek" diye konuştu.

Mezhebinden dolayı etnik yapısından dolayı bir insan veya bir toplum kendisini güvende hissetmiyorsa o ülkede istikrarın olmayacağını bildiren Yılmaz, "Dolayısıyla bizim temennimiz, beklentimiz Suriye'de tüm tarafların uzlaştığı yeni bir siyasal şemsiye içinde bütün bu grupların bir arada güven içinde, huzur içinde yaşaması ve buradaki Suriyeli kardeşlerimizin de o güvenli ortamda ülkelerine güvenli, onurlu bir şekilde geri dönmeleridir. Türkiye olarak Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Diplomatik olarak da her türlü çabayı sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Suriye'de yapılanarak Türkiye'ye yönelik, halkımıza yönelik milli bekamıza yönelik hareketler içinde olan yapılara da hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini ve müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olan bir ülkedir"

Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olan bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Komşusunda istikrarı ister. Orada yaşayan hangi kimlikten olursa olsun tüm Suriyeli kardeşlerimizin huzur içinde olmasını istiyoruz bundan sonra da aynı anlayışla inşallah devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin'de, Gazze'de yürek yakan manzaralar gördüklerini ifade eden Yılmaz, "Bunu da hiçbir şekilde unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Orada bir siyasi çözümün oluşması, iki devletli yapı içinde Filistin'in kendi devletine, başkenti Doğu Kudüs olan devletine kavuşana kadar da bu çabamızı sürdüreceğiz, devam ettireceğiz. Barıştan yana insani değerlerden yana olmaya devam edeceğiz. Burada da Sayın Cumhurbaşkanımız en büyük şekilde Filistin davasını savundu. Maalesef yine görüyoruz bir takım çevreler Filistin'de yaşananlar üzerinden, İsrail'in yaptığı bu akılalmaz, insanlık dışı hadiseler üzerinden Türkiye'de siyasi istismar yapmaya çalışanlar. Onlara en güzel cevabı bence Filistinli kardeşlerimiz veriyor" şeklinde konuştu.

"Bizim bütün vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır"

Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşların eşit olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Yaşadığımız bütün bu hadiselere baktığımızda mezhebi ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, tüm vatandaşlarımızı kucaklayan bir anlayış içinde terörsüz Türkiye hedefine dönük olarak da kararlı bir şekilde Cumhur İttifakı olarak çalışmaya devam edeceğiz. Bizim bütün vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit vatandaşlarıdır. Hepsini de kucaklıyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle şu partisiyle bu partisiyle hangi görüşten olursa olsun hangi bölgede yaşıyor olursa olsun 85 milyon biriyiz, beraberiz, kardeşiz. Bu kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara terörle ülkemizi güçten düşürmeye çalışanlara da müsaade etmeyeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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