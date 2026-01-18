Haberler

Cevdet Yılmaz: Suriye'deki Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın geleceğe ilişkin ümit verici bir gelişme olduğunu belirterek, sürecin takibinde olacaklarını ifade etti. Yılmaz, anlaşmanın Suriye halkı ve bölgesel istikrar için önemine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Suriye'de açıklanam Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'na ilişkin, "Geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, Anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, " Suriye'de açıklanan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, geleceğe dönük ümit verici bir gelişme olup, Anlaşmanın hükümlerinin hayata geçirilmesiyle ilgili süreci yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki dönemde tarafların taahhütlerine riayet ederek süreci istikrara taşımasını, geçmiş dönemden kalma, merkezi otorite boşluğunda dış desteklerle oluşturulan yapıların sona ermesini temenni ediyoruz. Toprak bütünlüğü ve egemenliği pekişmiş, tüm unsurları entegre eden bir anlayışla yeniden yapılanan Suriye ; büyük acılar yaşamış Suriye halkının yararına olduğu gibi, bölgesel istikrar ve refah için de son derece kıymetlidir. Varılan anlaşmanın hayata geçmesiyle ticaret, petrol ve diğer kaynaklar Suriye'nin karıştırılması için değil, kalkınması için kullanılabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti olarak kardeş Suriye halkının tüm etnik, mezhebi ve dini gruplarını kapsayan bir anlayışla merkezi otoriteyi güçlendiren adımların atılmasını desteklemeye devam edeceğiz. Türk, Kürt ve Arap kardeşliği; Suriye üzerinde farklı hesaplar yapan, istikrar yerine çatışmayı körükleyen çevrelere verilecek en güçlü cevaptır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
