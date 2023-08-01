Cevdet Yılmaz, Pakistan'a resmi ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmek üzere Pakistan'a gidecek. Ziyaret kapsamında PNS TARIQ gemisinin denize indirilme törenine katılacak ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Pakistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Pakistan MİLGEM Projesi'nin 4'üncü gemisi PNS TARIQ'ın Karaçi Tersanesi'ndeki denize indirilme törenine katılacak. Yılmaz ve Şerif baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.