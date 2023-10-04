Cevdet Yılmaz, Muzaffer Baştopçu için taziye mesajı yayımladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı. Yılmaz, Baştopçu'nun ailesine başsağlığı dileyerek, merhum vekile rahmet ve ailesine sabır temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden eski AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu için taziye mesajı yayımladı.
Yılmaz, sosyal medya hesabından "22, 23. ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekilimiz Muzaffer Baştopçu, rahmet-i Rahman'a kavuştu. Bugün vefat haberinin ardından kıymetli ailesine taziye ziyaretinde bulundum. Merhum vekilimize tekrar rahmet diliyor, ailesine ve tüm sevenlerine sabır temenni ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.
Kaynak: AA / Politika