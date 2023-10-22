Cevdet Yılmaz, Mustafa Destici'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Destici'ye başarılar diledi ve BBP camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisinin (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici'yi kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığına yeniden seçilen Sayın Mustafa Destici'yi ve yönetimini tebrik ederim. Yapılan seçim, BBP camiasına ve Türk demokrasisine hayırlı olsun. Bu vesileyle, kurucu Genel Başkan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.