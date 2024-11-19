Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı'nı Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşıladı ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesoto Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi törenle karşılayarak heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran yer aldı. - ANKARA