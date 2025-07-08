Cevdet Yılmaz, KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyetini Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul ederek, Kıbrıs Türkü'ne destek mesajı verdi. Yılmaz, parlamenter diplomasinin önemine vurgu yaparak, KKTC'ye siyasi ve ekonomik desteklerin süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu heyetini kabul etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti ile bir araya geldik. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizle dayanışmamızı kurumsal zeminde daha da güçlendirmek adına parlamenter diplomasiyi önemsiyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni siyasi ve ekonomik olarak destekliyoruz. Bu desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Sürece katkı sunan Dostluk Grubu üyelerine teşekkür ediyorum."

Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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