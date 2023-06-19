Cevdet Yılmaz, KKTC'de Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın anıtını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ziyaretinde Eski Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıtını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, ilk resmi yurt dışı ziyaretleri çerçevesinde KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Yılmaz bugünkü temasları kapsamında Eski Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıtını ziyaret etti. Yılmaz'a anıt ziyaretleri sırasında KKTC Başkanı Ünal Üstel ve beraberindeki heyet eşlik etti. Yılmaz, her iki ziyarette de önce karanfillerden oluşan çelenkleri bıraktı, ardından da Anıt Özel Defterini defterini imzaladı.

Küçük'ün anıt ziyaretinde Anıt Özel Defterini imzalayan Yılmaz, deftere şunları not düştü:

"Egemenlik meşalesini yaktığınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetleri topraklarında manevi huzurunuzda bulunmaktan onur duyuyorum. Büyük Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve egemenliği uğruna verdiği eşsiz mücadeleye yapmış olduğunuz katkılar, her zaman minnetle hatırlanacaktır. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türkü'nün yanında olacağını bir kez daha yineliyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte aziz hatıralarınızı yad ediyoruz. Ruhunuz şad oldun."

Yılmaz, Denktaş'ın anıt ziyaretinde de Anıt Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları kaydetti:

"Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, hatıranızı şükran ve saygıyla yad ediyorum, Kıbrıs Türk mücadelesinin aziz şehitlerini bir kez daha rahmetle anıyorum. Kahraman Kıbrıs Türkü'nün varoluşu, hürriyet ve güvenliği için verdiği şanlı mücadelede dirayetli liderliğiniz hafızalarımızdaki yerini daima koruyacaktır. Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin asla yalnız bırakmayacaktır." - LEFKOŞA

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