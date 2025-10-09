Cevdet Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma' belgeselinin tanıtımı için KKTC'ye gitti ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli, tanıtım programı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Yılmaz, temasları kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesinde gerçekleşen görüşmede, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de yer aldı. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika