Cevdet Yılmaz İsviçre'deki Saldırıyı Lanetledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsviçre'de PKK yandaşları tarafından yapılan saldırıyı kınadı ve İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya ve bu olaylar karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum."