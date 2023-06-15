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Cevdet Yılmaz İsviçre'deki Saldırıyı Lanetledi

Cevdet Yılmaz İsviçre'deki Saldırıyı Lanetledi

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsviçre'de PKK yandaşları tarafından yapılan saldırıyı kınadı ve İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya ve bu olaylar karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

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