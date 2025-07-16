Cevdet Yılmaz: İsrail'in Suriye'ye Saldırılarını Kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını belirterek, "Bu saldırılar sadece Suriye'nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil etmektedir. Böylesi bir dönemde İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesi, bölgesel barış ve uluslararası hukuka yönelik açık bir sabotaj girişimidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının, Suriyeli mazlumlar ve bölge güvenliği açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in, Suriye'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sadece Suriye'nin egemenliğine değil, aynı zamanda bölgemizin istikrarına ve huzuruna yönelik açık bir tehdit teşkil etmektedir. Bölgemiz istikrarını hedef alan bu saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum.

Uzun yıllar süren iç karışıklıkların ardından Suriye'de yeniden yapılanma sürecinin başlaması, hem Suriyeli mazlumlar hem de bölgesel güvenlik açısından hayati önemdedir.

Böylesi bir dönemde İsrail'in saldırgan tutumunu sürdürmesi, bölgesel barış ve uluslararası hukuka yönelik açık bir sabotaj girişimidir.

Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın tesisini önceleyen bir dış politika anlayışıyla, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve kardeş Suriye halkının huzurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.

Bölgemizin istikrarından yana olan tüm tarafları, Suriye'nin egemenliğini ve uluslararası hukuku desteklemeye davet ediyoruz." - ANKARA