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Cevdet Yılmaz: İsrail'in soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıya olduğumuzu belirtti. Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin de açıklama yaptı ve İsrail'in vahşetini durdurmak için tüm insanlığı sorumluluk üstlenmeye davet etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız" dedi.

Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yılmaz, "Filistin'in yiğit evladı, hayatını işgal altında olan ülkesinin kurtuluşuna adamış Hamas siyasi lideri İsmail Heniyye, Tahran'da uğradığı alçak bir suikast sonucu şehit edildi. Şehit İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistin halkına ve mazlumlardan yana olan tüm insanlığa sabır ve başsağlığı diliyorum. Hamas siyasi liderinin İran'da şehit edilmesi ve Beyrut'a düzenlenen saldırı Gazze'de ateşkes ve barış yapmak yerine farklı ve kirli bir planın hayata geçirildiğini gösteriyor. Karşımızda barış arayan sorumlu bir yönetim değil, yangını büyüterek katliamlarını ve uluslararası hukuk önünde yargılandıkları suçları örtmeye çalışan bir çete var. İsrail yönetiminin Gazze'de işlediği soykırım ve insanlık suçlarından sonra savaşı bölgeye yayma girişimleri ile karşı karşıyayız. Tüm insanlığı İsrail'in vahşetini ve bölgesel istikrarı tahrip etme çabasını durdurmak için sorumluluk üstlenmeye davet ediyor, bölgemizin istikrarından ve barışından yana olacağımızın, mazlum Filistin halkına ve Filistin davasına desteğimizin en güçlü şekilde süreceğinin bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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