Cevdet Yılmaz İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısını lanetledi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, " İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen sivil ve barışçıl bir eyleme yapılan vahşice saldırı sırasında hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyor, bu hain saldırıyı lanetliyorum. Uzun yıllardır soykırımcı politika ve saldırılarla on binlerce masumu katleden İsrail'in, uluslararası mahkemeler önünde, işlediği tüm suçların hesabını vermesi için gereken tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" dedi.