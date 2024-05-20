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Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'nın Helikopter Kazasında Hayatını Kaybetmesi Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile beraberindekilerin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilere Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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