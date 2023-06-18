Cevdet Yılmaz: İlk imzalanan protokol Türkiye ile Kıbrıs arasında İktisadi ve Mali İş Birliği protokolü oldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yeni kabinemiz oluştu. Bu ilk kabinede cumhurbaşkanımızın ilk imzaladığı protokol, Türkiye ile Kıbrıs arasında İktisadi ve Mali İş Birliği protokolü oldu" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki gün sürecek olan ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere saat 16.00'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi. Yılmaz'ı Ercan Havalimanı'nda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar karşıladı. Yılmaz yaptığı açıklamada, daha önce çeşitli vesilelerle KKTC'ye geldiğini hatırlatarak, "İlk olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalışırken, teknik eğitim programı kapsamında gelmiştim. Buradaki Devlet Planlama Örgütünden arkadaşlarla çalışmalar yapmıştık. O tarihten bugün farklı vesilelerle bakan olarak, yine milletvekili olarak gelmiştim. Bu kez cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ve Kıbrıs'la ilgili ilişkilerden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gelmekten büyük bir mutluluk ve onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu sıcak karşılama için hepinize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Projelerden en önemlisi ve önceliklisi Ercan Havalimanı"

KKTC'de birçok temasta bulunacağını dile getiren Yılmaz, "Proje alanlarında incelemelerimiz olacak. Bunlardan en önemlisi ve önceliklisi Ercan Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde cumhurbaşkanımız geldiğinde de bu projenin artık tamamlanması gerektiğini, 20 Temmuz'da bu havalimanına inmek istediğini burada çok açık ve net ifade etmişti. Biz de birazdan yeni terminal binasını hep birlikte inceleyeceğiz. Teknik bazı toplantılar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın ilk imzaladığı protokol, Türkiye ile Kıbrıs arasında İktisadi ve Mali İş Birliği protokolü oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye verdiği öneme değinen Yılmaz, "Yeni kabinemiz oluştu. Bu ilk kabinede cumhurbaşkanımızın ilk imzaladığı protokol, Türkiye ile Kıbrıs arasında İktisadi ve Mali İş Birliği protokolü oldu. Onun da ben hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın KKTC'ye ve halkına duyduğu sevginin ve verdiği önemin çok açık bir göstergesidir" dedi.

Yılmaz, yarın ziyareti kapsamında ilk olarak Kıbrıs Türklerinin lideri Fazıl Küçük ile KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarlarını ziyaret edecek. Daha sonra ise Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak ve Başbakan Ünal Üstel ile bir araya gelecek.

Öte yandan Yılmaz, ilk yurtdışı ziyareti çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında ve KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi kapsamındaki Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu bağlantı noktasında incelemelerde bulunacak. Ardından da Yeni Ercan Havalimanı, Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesi'ne yönelik ön değerlendirme toplantısına katılacak. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika