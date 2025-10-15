Cevdet Yılmaz: Güney Afrika ile 5 milyar dolar hedefimize kısa vadede ulaşmak istiyoruz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği 5 milyar dolar hedefimize inşallah önümüzdeki kısa vadede ulaşmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile, 'Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Arasındaki İkili Ulusal Komisyon Mekanizması Toplantısı' kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Toplantı sonrası Ticaret Bakanlığı ile Güney Afrika Ticaret, Sanayi ve Rekabet Bakanlığı arasında 'Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri' ve 'Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' imzalandı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Güney Afrika Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı arasında 'Spor Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı' ile Yükseköğretim Kurumu ve Güney Afrika Yükseköğretim ve Eğitim Bakanlığı arasında 'Yükseköğretim Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı' imzalandı. Anlaşma ve mutabakat muhtıralarının imzasının ardından ortak açıklama yapıldı.

'2024 YILINDA TİCARET HACMİMİZ 2 MİLYAR DOLAR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güney Afrika'nın, Türkiye- Afrika Ortaklık Politikası'nın icrasında ve Sahraaltı Afrika'yla ilişkilerinin derinleştirilmesinde kilit öneme sahip olduğunu belirterek, "Güney Afrika Cumhuriyeti önceki yıl olduğu gibi 2025 yılında da ülkemizin Sahraaltı Afrika'daki bir numaralı ticaret ortağı olmayı sürdürmektedir. Toplam ticaret hacmimiz 2024 yılında yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş olup, 2025 yılının ilk 9 ayında ise 1 buçuk milyar dolar düzeyindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği 5 milyar dolar hedefimize inşallah önümüzdeki kısa vadede ulaşmak istiyoruz. Türkiye'nin bu yıl itibarıyla gayrisafi yurt içi hasılası dolar bazında 1,5 trilyon doları geçecek. Güney Afrika'nın da baktığınızda 400 milyar doların üzerinde bir ekonomik büyüklüğü var. İkisini topladığınızda 2 trilyon dolara yakın bir ekonomik büyüklükten bahsediyoruz. Bu ticaret hacmini ben rahatlıkla yakalayacağımıza inanıyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki Türk yatırımcılarının da ülkede istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkı sunması bizleri gururlandırmaktadır. Biz de Güney Afrika'dan daha fazla yatırımcı bekliyoruz. Karşılıklı yatırımları artırmamız gerekiyor" diye konuştu.

'İLİŞKİ VE TEMASLARIMIZIN GÜÇLENECEĞİNE İNANIYORUM'

Ayrıca savunma sanayi, enerji ve eğitim gibi alanlarda Güney Afrika ile iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini söyleyen Yılmaz, "Bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarında iş birliğine de önem atfediyoruz. Güney Afrikalı kurum ve şirketlerin temmuz ayında İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz IDEF 2025'e güçlü katılımından büyük memnuniyet duyduk. Bu alanda Eylül 2023'te bir araya gelen Ortak Komite'nin çalışmalarını canlandırmayı ümit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının 16-17 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Afrika 5'inci Ekonomi ve İş Forumu'na katılımı ve Forum marjında yapılacak Güney Afrika ülke sunumu da iş birliğimize ivme kazandıracaktır. Bununla birlikte Güney Afrika Cumhuriyeti'yle bölgesel ve küresel gelişmelere dair iş birliği ve istişarelerimize de büyük önem veriyoruz. Bildiğiniz gibi Güney Afrika Cumhuriyeti G20 Dönem Başkanlığını başarıyla sürdürmektedir. Kasım ayında inşallah verimli bir zirve toplantısı Johannesburg'da düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu kapsamda Güney Afrika'yı ziyaretleri planlanmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti'yle 'kazan-kazan' temelinde 2 tarafında kazançlı çıkacağı bir anlayış içerisinde ilişki ve temaslarımızın artarak güçleneceğine yürekten inanıyorum" dedi.

'BARIŞIN İNŞASI İÇİN ORTAK İRADE GÖSTERİLMELİ'

İsrail'in saldırıları ve zulmü karşısında Filistin halkının haklarını savunmak için Güney Afrika Cumhuriyeti'nin gösterdiği çabaları takip edip şükranla karşıladıklarını ifade eden Cevdet Yılmaz, "İsrail'in soykırım, işgal ve istila politikasının artık son bulması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki ateşkesin ardından düzenlenen barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılarak liderlerle istişarelerde bulunmuş, imzalanan Niyet Beyanı ile bölgede kalıcı barış için önemli bir adım atılmıştır. Türkiye, adil ve sürdürülebilir bir barışın inşası için tüm tarafların ortak irade göstermesi gerektiğine inanmaktadır. Güney Afrika Cumhuriyeti ve diğer ülkelerle birlikte İsrail'in yaptığı zulümlerin hesabını vermesi için biz de Uluslararası Adalet Divanı nezdinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki dava bağlamında her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mashatile ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 zirvesine katılacağını duymaktan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Güney Afrika, Türkiye'deki stratejik ortaklığımıza çok değer veriyor ki bu ortaklık da bölgesel iş birliği açısından fırsatlar yaratıyor" dedi.