Cevdet Yılmaz, görevi devraldı; Enflasyonla mücadeleye öncelik vereceğiz

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Yılmaz, Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Oktay, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir seçimin gerçekleştirildiğini söyledi. Oktay, son 5 yıl içinde, hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkileyecek çapta büyük zorluklar yaşandığını belirterek, Küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, yanı başımızda patlak veren Rusya-Ukrayna savaşı, bütün dünyada hayatı adeta felç eden pandemi gibi olağanüstü problemlerle mücadeleyle geçen bir 5 yıl. Bu küresel sorunların üstüne asrın felaketi olarak anılan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi. Bu felaketin yaralarını sarmak için gece gündüz verilen uğraşlar. Hamdolsun, bütün bu zorlu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik, bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak, hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere imza attık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak; Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu çalışmalarına başkanlık ettim. Kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişim sağlayan e-devlet ve bürokrasinin azaltılması çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlık, kurum ve kuruluşların eşgüdümünde ilerlemesini sağladık. Görevi devralan yeni Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacağına yürekten inanıyorum dedi.

YILMAZ YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

Yılmaz ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını değerli dostum Fuat Oktay'dan devralmak benim içim bir onurdur. Az önce son 5 yılda ilgilendiği konuları sadece ana başlıkları itibarıyla özetledi. Bu özet bile üstlenmekte olduğum sorumluluğun ne kadar ağır olduğunu gösteriyor. İnşallah tüm kesimlerin desteğiyle, cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ağır sorumluluğu üstleneceğiz ve elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Öncelikle Türkiye Yüzyılı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden cumhurbaşkanımız, liderimiz, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde ülkemize hizmet eden tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bu dönemde, yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek, yeni şartlara adapte olarak Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum diye konuştu.

'ZORLUKLAR KADAR FIRSATLARIN DA OLDUĞUNU BİLİYORUZ'Yılmaz, milletin seçimlerde hem Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'na vererek hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 'yola devam' diyerek iradesini net bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayarak, şöyle dedi

Bu büyük destek; hem yasamada hem de yürütmede verilen bu büyük destek tabii ki bizim de sorumluluğumuzu, yükümüzü daha da artırmaktadır. Yeni sistemin farkını bir kez daha burada görmüş olduk. Hiçbir koalisyon tartışması yaşanmadan, hiçbir gecikmeye mahal bırakılmadan halka hizmete devam edeceğiz. Bu belirsizliklerin ortadan kalkması aynı zamanda bütün alanlarda hızlı bir şekilde vatandaşımızın beklentilerini karşılayacağımız anlamına geliyor. 2023'te yaşanan bu tarihi seçimlerde demokrasimiz kazanmıştır. Doğusu ile batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle tüm Türkiye kazanmıştır. Dünyanın ve bölgemizin zor bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Bu dönemde zorluklar kadar fırsatların da olduğunu biliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan bunun zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimlere dönük politikalarımızı da yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz.