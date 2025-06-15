Cevdet Yılmaz: Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli

Cevdet Yılmaz: Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin, "Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran'la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail ve İran arasındaki çatışmalara ilişkin, "Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran'la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bölgemizin ihtiyacı istikrardır. Sorunların çözüm yolu çatışma değil, diplomasidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği yoğun temaslar, bölgesel ve küresel barış için son derece kıymetlidir. Daha fazla insani, çevresel ve ekonomik kayıplar yaşanmadan, tansiyonu düşürücü adımlar atılmalıdır. Gerilimi artıran eylemlere bir an önce son verilmeli, İran'la yürütülen nükleer müzakerelere geri dönülmeli, dikkatler Gazze'de yaşanan insani felaketin çözümüne yönelmelidir. Türkiye Cumhuriyeti; uluslararası hukuku, insani değerleri, istikrarı, bölgemizde ve küresel düzeyde adaleti savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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