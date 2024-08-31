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Cevdet Yılmaz: Fikir hürriyeti, nefret söylemleri ile geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti değildir

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Cevdet Yılmaz, İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun tahliyesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasıyla ilgili tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Fikir hürriyeti, nefret söylemleri ile geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti değildir. Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz" dedi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından İzmir'de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun, tahliyesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından protokolde ağırlanmasıyla ilgili, açıklama yaptı. Yılmaz, duruma tepki göstererek şunları kaydetti:

"Fikir hürriyeti, nefret söylemleri ile geniş toplumsal kesimlere hakaret etme hürriyeti değildir. Hiçbir demokratik siyasi ölçü insanlara küfredilmesini, açıkça hakaret edilmesini onaylamaz. Nefret söylemlerini fikir hürriyeti adı altında himaye etmek, gerçek anlamda fikir hürriyetine de büyük darbe vurmaktadır. Demokratik siyasi rekabetin yapılacağı birçok alan var. Hiç olmazsa nefret söylemlerine karşı siyaset kurumu birlik içinde olmayı başarmalıdır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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