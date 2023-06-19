Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yeni Ercan Havalimanı Terminal Binası İnşaatını İnceledi

'TERMİNAL BİNASINI ZİYARET EDEREK YAPILAN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'ndaki açıklamalarının ardından yapımı devam eden yeni terminal binasına gelerek incelemelerde bulundu. Görevlilerden bilgi alan Yılmaz, "14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yaşadığımız demokrasi şöleninin ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini geçtiğimiz günlerde KKTC'ye yapmış, güçlü iş birliği irademizi buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir. Biz de bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu ve heyetimizle birlikte Kuzey Kıbrıs'tayız. KKTC'ye gerçekleştirdiğimiz 2 günlük ziyaret kapsamında adaya iner inmez Ercan Havalimanı Yeni Terminal Binasını ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledik.

Yılmaz, KKTC ziyaretleri kapsamında Kıbrıs Türkü'nün kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya kavuşması ve KKTC'nin kalkınması için yürüttükleri tüm iş birliği projelerini ele alacaklarını da vurgulayarak, "Sayın Büyükelçimiz ve ilgili kurumlarımızla çalışmaları teker teker masaya yatıracağız. Yarın, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre ve KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sonrasında yapımına devam edilen, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi İnşaat Alanı'na giderek yapılan çalışmaları inceleyeceğiz. Akabinde Yeni Ercan Havalimanı ve Denizaltı Kablo Bağlantısı ve ENTSO-E Projesine Yönelik Ön Değerlendirme toplantısını KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ile birlikte gerçekleştireceğiz. Son olarak KKTC Karayolları Master Plan Uygulama Projesi Kapsamında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu Bağlantı Noktası'nı ziyaret ederek programımızı sonlandıracağız" dedi.