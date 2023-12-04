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Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş hedefliyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonda gelecek yıl ortasından itibaren yıllık bazda belirgin düşüş hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, enflasyonun düşmesiyle birlikte istikrar içinde büyüme ve kalıcı sosyal refah konusunda güçlü bir şekilde yol almaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Enflasyonla mücadelenin karalılıkla devam etmesiyle birlikte açıklanan kasım ayı enflasyon gerçekleşmesi, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yıl sonu hedefimizle uyumludur." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜFE'deki değişimin Kasım 2023'te bir önceki aya göre yüzde 3,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,98 oranında gerçekleştiğini belirtti.

Enflasyonla mücadelede uyguladıkları para ve maliye politikaları sayesinde aylık bazda enflasyondaki düşüşün temmuzdan bu yana devam ettiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyondaki düşüş çekirdek göstergelerde ise çok daha belirgindir. Çekirdek enflasyonun takibinde kullanılan 'C' endeksinde temmuz ayındaki artış yüzde 9,6'dan kasım ayında yüzde 1,96'ya gerilemiştir. Yıllık çekirdek enflasyon kasım ayında 69,89 ile yatay bir şekilde seyretmiştir. Enflasyonla mücadelenin karalılıkla devam etmesiyle birlikte açıklanan kasım ayı enflasyon gerçekleşmesi, Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yıl sonu hedefimizle uyumludur. Enflasyonda gelecek yıl ortasından itibaren yıllık bazda belirgin düşüş, 2026 yılında ise tek haneyi hedefliyoruz. Enflasyonun düştüğü ortamda ise istikrar içinde, büyüme ve kalıcı sosyal refah konusunda güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Politika

Orta vadeli program Politika Ekonomi Güncel Haberler

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