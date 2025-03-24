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Cevdet Yılmaz: Ekonomimizin Temelleri Güçlü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayarak, ekonomik programın kararlılıkla hayata geçirildiğini belirtti. Yılmaz, cari açığın düşük, bütçe açığının kontrol altında olduğunu ve işsizlik oranının tek haneli rakamlarda seyrettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomimizin temelleri güçlü. Ekonomik programımızı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz" dedi.

Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomimizin temelleri güçlü. Ekonomik programımızı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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