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Cevdet Yılmaz: Depremde ilgili kurumlar sahada çalışmalarını sürdürüyor

4 Aralık 2023 11:52 Son Güncelleme: 11:53 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.' ifadelerini kullandı.