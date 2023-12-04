Cevdet Yılmaz: Depremde ilgili kurumlar sahada çalışmalarını sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin ilgili kurumların sahada gerekli çalışmaları sürdürdüğünü bildirdi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, sahada gerekli çalışmaları sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.