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Cevdet Yılmaz Denizli'yi Ziyaret Edecek

Cevdet Yılmaz Denizli'yi Ziyaret Edecek
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Kasım 2024'te Denizli'de olacak. Ziyaret kapsamında iş dünyasıyla bir dizi program gerçekleştirilecek.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 18 Kazım Pazartesi günü Denizli'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü Denizli ilimizi ziyaret edecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, ilimiz ziyareti kapsamında, Denizli iş dünyası başta olmak üzere bir dizi program gerçekleştirecektir. Ziyaret detayları netleşince tekrardan bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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