Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Regaip Kandili mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Gecesi'nin rahmet, mağfiret ve bereket getirmesini diledi ve İslam Alemi'nin Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Gecesi'nin rahmet, mağfiret ve bereket getirmesini diliyor, milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

