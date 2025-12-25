Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Regaip Kandili mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Regaip Gecesi'nin rahmet, mağfiret ve bereket getirmesini diledi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Regaip Kandilimiz mübarek olsun. Mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Gecesi'nin rahmet, mağfiret ve bereket getirmesini diliyor, milletimizin ve tüm İslam Alemi'nin Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.