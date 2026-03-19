Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Türkiye, adaletin yanında durmaya devam edecektir'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda Türkiye'nin insan onurunu esas alan yaklaşımıyla zulme karşı sesini yükselteceğini ve adaletin yanında duracağını belirtti. Ayrıca, bölgede yaşanan savaşlara ve çatışmalara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hem haklı hem güçlü bir ülke olarak Türkiye, insan onurunu esas alan yaklaşımıyla, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin yanında durmaya devam edecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Yılmaz, "Rahmet ve bereket ayı Ramazan'a elvada derken, bir bayrama daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Aile bağlarının güçlendiği, büyüklerin hatırlandığı, çocukların sevindirildiği; dayanışma ve paylaşmanın zirve yaptığı bu günler, toplumsal dokumuzu ayakta tutan değerlere de can vermektedir. Maalesef bir bayrama daha buruk bir sevinçle giriyoruz. Bölgemizde yaşanan savaş ve yayılmacı eylemlerin biran önce sona ermesini, çatışma yerine diplomasinin hakim olmasını temenni ediyor ve bu yönde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her türlü çabayı sarfediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emperyalist tuzaklara verilecek en güzel cevabın farklılıkları zenginlik olarak görmek ve milli birliği yüceltmek olduğunu ifade eden Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:

" Türkiye, güçlü devlet geleneği, dirayetli liderlik ve milli dayanışma ruhundan aldığı güçle, ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada hem kendi istikrarını korumakta hem de bölgesinde barış ve adaletin tesisi için kararlı bir duruş sergilemektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen mücadele, iç cephemizi tahkim ederken, aynı zamanda bölgemizin huzur ve refahını da doğrudan ilgilendirmektedir. Terörü gündeminden çıkarmış bir ülke olarak demokrasi ve kalkınma yolunda çok daha yüksek standartlara ulaşacağımıza inanıyoruz. Etnik ve mezhebi kimlikler üzerinden kurulan emperyalist tuzaklara vereceğimiz en güzel cevap; farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi yüceltmektir. Ramazan Bayramı vesilesiyle, başta Gazze olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında ağır şartlar altında hayat mücadelesi veren mazlumları gönülden selamlıyoruz. Hem haklı hem güçlü bir ülke olarak Türkiye, insan onurunu esas alan yaklaşımıyla, zulme karşı sesini yükseltmeye ve adaletin yanında durmaya devam edecektir. Bu duygularla, Ramazan Bayramı'nın ülkemize, bölgemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyor; aziz milletimizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Bayramınız mübarek olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

