Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı. Yılmaz, Ortaylı'nın Türk tarihçiliğine kattığı değerleri vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

Cevdet Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin müstesna isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Ömrünü ilme ve milletimizin tarih şuurunun güçlenmesine adayan İlber Hoca, bilgisi, eserleri ve yetiştirdiği nesillerle ülkemizin fikir hayatında derin izler bırakmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve ilim camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir
