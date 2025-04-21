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Cevdet Yılmaz'dan Papa Franciscus'a Taziye Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan Papa Franciscus'a Taziye Mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle bir taziye mesajı yayımladı ve onun insani krizlere duyarlılığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devleti Başkanı Papa Fransuva'nın vefatı nedeniyle, başta Vatikan olmak üzere tüm Katolik dünyasına başsağlığı diliyorum.

Dünyanın vicdanını yaralayan pek çok insani kriz karşısında sergilediği duyarlı yaklaşım, özellikle Gazze'deki soykırım ve Filistin halkına yönelik adaletsizlikler karşısında gösterdiği açık ve kararlı tutum, evrensel değerleri önceleyen bir liderlik örneği olarak hatırlanmaya devam edecektir."

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Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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