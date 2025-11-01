Haberler

Cevdet Yılmaz'dan Numan Kurtulmuş'a Hakaretlere Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş'a yapılan ağır hakaretleri kınadı ve Meclis'in saygınlığının korunması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik ağır hakaret niteliğinde ifadeleri esefle kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gazi Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a yönelik ağır hakaret niteliğinde ifadeleri esefle kınıyorum. Sayın Numan Kurtulmuş siyasi geçmişi, şahsiyeti ve nezaketi ile milletimizin saygısını kazanmış, teröre karşı her daim demokrasiyi ve milli birliği savunmuş kıymetli bir devlet ve siyaset adamıdır. TBMM Başkanımıza yönelik hakaret, sadece şahsına değil, Meclisimizin itibarına da yapılmıştır. İktidar ve muhalefet olarak Milletimizin Meclisi'nin saygınlığını korumak ve ona halel getirmemek ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
