Cevdet Yılmaz'dan Mersin'deki trafik kazası için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mersin'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mersin TAG Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.