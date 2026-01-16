Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik etti ve verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri dileğinde bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna geldik. Karne heyecanı yaşayan yavrularımızı, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımıza bolca kitap okuyacakları, dinlenecekleri ve sosyal aktivitelerle kendilerini geliştirecekleri verimli bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.

