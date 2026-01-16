Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yarıyıl tatili mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, karne heyecanı yaşayan öğrencileri tebrik ederek, verimli bir yarıyıl tatili geçirmeleri temennisinde bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir eğitim-öğretim döneminin daha sonuna geldik. Karne heyecanı yaşayan yavrularımızı, ailelerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Çocuklarımıza bolca kitap okuyacakları, dinlenecekleri ve sosyal aktivitelerle kendilerini geliştirecekleri verimli bir yarıyıl tatili diliyorum." ifadelerini kullandı.