Cevdet Yılmaz'dan İsrail'in Gazze İşgaline Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına tepki göstererek "Soykırım ve işgal politikasını ısrarla sürdürenler, 'Güçlüysem istediğimi yaparım' diyenler, er ya da geç hukuk ve tarih önünde, insanlığın vicdanında hesap vereceklerdir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu kabinesinin Gazze'yi işgal planını onaylamasıyla, İsrail'in işgal ve soykırım politikasının yeni bir evreye girdiğine işaret etti.

Meselenin herhangi bir direniş örgütüne yönelik olmadığını, topyekun Filistin halkını hedef aldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Masum sivilleri ve çocukları açlığa ve barbar bombardımanlara mahkum etmeyi hiçbir akıl ve vicdan sahibi 'savunma hakkı' olarak tanımlayamaz. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi hukuku ve tüm insani değerleri çiğnemekte, ateşkesten kaçmakta, insani yardımları engellemekte ve iki devletli siyasi çözümü tahrip etmektedir. Bu insanlık dışı politika tüm bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmekte, uluslararası kurum ve kuralların içini boşaltmaktadır. Dünya kamuoyunda İsrail'e karşı yükselen tepkiler, çeşitli ülkelerin aldığı kararlar umut vericidir. Bu lanetli politikaya karşı insanlık ittifakı vakit geçirmeden harekete geçmelidir. BM başta olmak üzere tüm platformlarda etkin yaptırımlar gündem olmalıdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin mazlum Filistin halkı ile dayanışmasını tüm imkanlarıyla sürdüreceğini, diplomatik çabalardan insani yardımlara, yaptırımlardan soykırım davasının takibine, her alanda haklının yanında, zalimin karşısında olacağını dile getirerek, "Soykırım ve işgal politikasını ısrarla sürdürenler, 'Güçlüysem istediğimi yaparım' diyenler, er ya da geç hukuk ve tarih önünde, insanlığın vicdanında hesap vereceklerdir." değerlendirmesinde bulundu.