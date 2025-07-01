Cevdet Yılmaz'dan İslamofobik Karikatür Tepkisi

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına karşı çıkarak, ifade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işlenmiş İslamofobik suçların hukuk çerçevesinde karşılık bulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin, "İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bir dergide Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Musa'nın (as) karikatürünü çizerek kutsallarımıza hakaret edenler, açık bir nefret suçu işlemiş ve provokasyon yapmışlardır. İfade hürriyeti ve mizah kisvesi altında işledikleri İslamofobik suç, hukuk çerçevesinde karşılığını bulacak, vicdanlarda ise lanetlenecektir. Attıkları çamur ancak kendilerini kirletir."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
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