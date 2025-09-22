Cevdet Yılmaz'dan Fransa'nın Filistin Devleti'ni Tanımasına Destek

Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasını memnuniyetle karşıladı ve bu adımın işgalin sona ermesine katkı sağlamasını umduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanımasına ilişkin, "Atılan bu önemli adımı memnuniyetle karşılıyor, Filistin'de işgalin ve zulmün sona ermesine ve iki devletli çözüme katkı sunmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in ardından Fransa'nın da Filistin Devleti'ni tanıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlığın yükselen tepkisi yönetimlerin kararlarına yansıyor. Atılan bu önemli adımı memnuniyetle karşılıyor, Filistin'de işgalin ve zulmün sona ermesine ve iki devletli çözüme katkı sunmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika
