Cevdet Yılmaz: CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Grubu'nun yemin törenindeki provokatif tavrını kınayarak, bu davranışın demokratik değerlere zarar verdiğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Gazi Meclisimizde İçişleri ve Adalet Bakanlarımızın yemin töreni sırasında CHP Grubu tarafından ortaya konan provokatif yaklaşımı kınıyorum. Ana muhalefetin bu tavrı demokratik ve hukuki bir tutum olmadığı gibi, siyaset kurumunun ciddiyetiyle de bağdaşmamaktadır. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun aziz milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu tür görüntüleri hak etmiyor. Bu tip yaklaşımlar demokratik atmosfere zarar vermekte, Meclisimizin mahabetine ve İçtüzüğe açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Meclis çatısı altında siyaset yapan tüm aktörleri, aziz milletimizi temsil ettiklerinin bilinciyle saygın ve sorumlu bir üslupla hareket etmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

