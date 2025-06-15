Cevdet Yılmaz'dan Babalar Günü Kutlaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla babalara yönelik anlamlı bir mesaj yayımladı ve şunları ifade etti: 'Ömrünü evlatlarına ve ailelerine adayan, varlığıyla güven veren kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum.'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ömrünü evlatlarına ve ailelerine adayan, varlığıyla güven veren, gönülden seven, çocukları için her türlü fedakarlığa hazır kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ömrünü evlatlarına ve ailelerine adayan, varlığıyla güven veren, gönülden seven, çocukları için her türlü fedakarlığa hazır kahraman babalarımızın Babalar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Hayatta olan babalarımıza sağlıklı, huzurlu ömürler; ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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